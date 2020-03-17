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İvrindi'de koronavirüs önlemleri

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

17.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:26
İvrindi'de koronavirüs önlemleri
Balıkesir 'in İvrindi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Belediye ekipleri, kaymakamlık, belediye, hastane, emniyet, jandarma ve cezaevi binaları, camiler, abdest alma yerleri, bankalar, kurumsal marketler, mağazalar, dükkanlar, çocuk oyun parkları, otobüs durakları, kahvehaneler, oyun salonları, kameriyeler, merdiven korkulukları başta olmak üzere birçok ortak kullanım alanını dezenfekte ediyor.
İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, virüsün yayılmaması için tüm vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Jandarma, İvrindi, Güncel

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