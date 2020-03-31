İvrindi'de "Maharetli Eller" maske üretimine başladı
İvrindi Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretilmeye başlandı.
31.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:12
İvrindi Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretilmeye başlandı.
İvrndi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Halk Eğitim ve BALMEK işbirliğiyle yürütülen İvrindi Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde maske yapılmaya başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz, 10 bin maske dağıtımını en kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek, "Üreten kadınlarımız her zaman farkındalık yaratarak hareket ediyorlar" dedi.
İvrndi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Halk Eğitim ve BALMEK işbirliğiyle yürütülen İvrindi Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde maske yapılmaya başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz, 10 bin maske dağıtımını en kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek, "Üreten kadınlarımız her zaman farkındalık yaratarak hareket ediyorlar" dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Yusuf Cengiz, İvrindi, Güncel