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İvrindi'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:12 İvrindi'de uyuşturucu operasyonu
'in ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Komutanlığınca İvrindi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.K.T., O.B. ve H.E. isimli şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada 400 gram kubar esrar, 1 adet içime hazır sarılı esrar, 2 adet bıçak ve suçta elde edildiği değerlendirilen 450 TL para ele geçirildir. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Jandarma, İvrindi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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