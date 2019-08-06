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İvrindi'nin iki mahallesinde asfaltlama çalışması

İvrindi ilçesine bağlı Karaçepiş ve Bozören kırsal mahallerinde, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in 31 Mart yerel seçimleri öncesi sözünü verdiği asfaltlama çalışmaları başladı.

06.08.2019 17:14 İvrindi'nin iki mahallesinde asfaltlama çalışması
İvrindi ilçesine bağlı Karaçepiş ve Bozören kırsal mahallerinde, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in 31 Mart yerel seçimleri öncesi sözünü verdiği asfaltlama çalışmaları başladı.
Milletvekili Canbey, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve AK Parti İlçe Başkanı Tuğrul Çakır ile Bozören Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Canbey, yol sorununun çözümü için kendilerine destek olan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'e teşekkür etti.
Yolun kısa sürede tamamlanacağını belirten Canbey, "Bu vesileyle, yol yapım çalışmalarında bulunan işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere destek olan, sürecin mahallelilere aktarımında yardımcı olan Bozören Muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun, Rabbim hemşehrilerimizin kazasız belasız kullanmasını nasip eylesin. İnşallah milletimize hizmetlerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

Milletvekili, Balıkesir, AK Parti, İvrindi, Güncel

Kaynak: AA

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