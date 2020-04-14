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İvrindili kadınların ürettiği 30 bin maske vatandaşlara dağıtılıyor

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir araya gelen kadınlar, 30 bin maske üretti.

14.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:36
İvrindili kadınların ürettiği 30 bin maske vatandaşlara dağıtılıyor
Balıkesir 'in İvrindi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir araya gelen kadınlar, 30 bin maske üretti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İvrindi Belediyesinin destekleriyle maske üretimine başlayan gönüllü kadınlar, mesailerine devam ediyor.
Kadınların ürettiği 30 bin maske, belediye ekiplerine vatandaşlara dağıtılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde 50'den fazla kadının çalıştığını belirtti.
Maskelerin muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldığını bildiren Cengiz, "İlçemiz Sağlık çalışanlarına, eczanelere her gün maske temini gerçekleştiriyoruz. Toplu taşımayı kullanacak olan vatandaşlarımız ve bununla birlikte işi olup çarşıya gelen vatandaşlarımız belediyemizden maske temin edebiliyorlar." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, İvrindi, Güncel
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