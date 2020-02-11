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Konya'nın soğuğuna dayanamayan flamingolardan 12'si telef oldu

Kış şartlarının çetin geçtiği Konya'da İvriz Baraj Gölü'ndeki flamingolardan 12'si telef oldu.

11.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:00

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'nde ölü 12 flamingo bulundu. Belediye çalışanları tarafından sudan çıkarılan flamingolar incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Halkapınar ilçesinde İvriz Baraj Gölü'nde flamingoların öldüğünü gören çevredekiler, belediye ekiplerine verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, gölde 12 flamingonun öldüğünü belirledi. Sudan çıkartılan ölü flamingolar, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖLDE 300 FLAMİNGO VAR

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, flamingoların kış şartları nedeniyle öldüğü üzerinde durulduğunu belirtti. Bakkal, gölde yaklaşık 300 flamingonun bulunduğunu söyledi.

Konya'nın soğuğuna dayanamayan flamingolardan 12'si telef oldu

Güncel

Kaynak: DHA


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