Haberler » Güncel » İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu - Haber

İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 tane flamingo ölü bulundu.

11.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:43İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu
'nın ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 tane flamingo ölü bulundu.

Hava şartlarının soğuk geçtiği bugünlerde İvriz Barajı'nda bulunan flamingolar da kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, vatandaşların ihbarı üzerine İvriz Barajı'na gittiklerini belirterek, 12 adet flamingoyu ölmüş vaziyette bulduklarını söyledi. Başkan Mehmet Bakkal, İvriz Barajı'nda 300 civarında flamingo bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, ölü bulunan flamingoları inceleme yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiklerini belirtti. - KONYA

Mehmet Bakkal, Halkapınar, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
11.02.2020 13:05:41