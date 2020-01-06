Haberler » Spor » IYAŞ Gençlik, Isparta U-16 Ligi'nde şampiyon oldu - Spor

IYAŞ Gençlik, Isparta U-16 Ligi'nde şampiyon oldu

Isparta U-16 Futbol Ligi'nde heyecan sona erdi.

06.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:12 IYAŞ Gençlik, Isparta U-16 Ligi'nde şampiyon oldu
U-16 Ligi'nde heyecan sona erdi. IYAŞ Gençlikspor, Gülspor'un geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek şampiyon oldu. Isparta Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maç adeta nefe kesen mücadelelere sahne oldu.

Karşılaşmayı Ali Osman Altıntaş, Fatih Gemici ve Mustafa Erkek isimli hakemler yönetti. Gülspor, ilk yarıda Kemal Bardak'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. IYAŞ Gençlikspor, 2. Yarıda Hakan Baki'nin attığı 2 golle rakibini mağlup etti. IYAŞ Gençliksporlular, maç sonunda büyük sevinçle, U liglerinde tek tek kupaları kazanmanın da mutluluğunu yaşadılar.

Tamamlanan müsabaka sonrasında ödül töreni düzenlendi. Isparta Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı (IASKF) Erhan Oturak, Isparta Futbol İl Temsilcisi Erhan Oturak, Isparta Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkan Vekili Saygın Uslu da madalya törenine katılarak sporcuları kutladılar. IYAŞ Gençlikspor Başkanı Erol Büyükleblebi ve 2. Başkan Süleyman Dağlı da ödül töreninde hazır bulunarak, antrenör ve sporcularını kutladı. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:39   Karaman, badminton kız ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi - Spor
13:38   Altınordu'da forvet sorunu - Spor
13:38   Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı - Spor
13:30   Bellona Kayseri'nin en başarılı ismi Burke oldu - Spor
13:26   Bundesliga'da "ilk yarının en iyi futbolcusu" Lewandowski - Spor
13:00   Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi - Spor
12:17   Silviu Lung: Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı - Spor
11:51   Kenan Koçak, Hannover 96'yla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor - Spor
11:47   Olcay Şahan: Kaiserslautern'den ayrılırken Galatasaray beni transfer etmek istedi - Spor
11:14   16 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, boksör Adrien Broner'dan gelen mesajı ifşa etti - Spor
6.01.2020 13:47:28