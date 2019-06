Iyeoka'dan Türk kahvesi eşliğinde muhteşem konser

Caz müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya 'da sanatseverlerle buluşturan Antalya Akra Caz Festivali'nde Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka sahne aldı. Sanatçı sahnede Türk kahvesi içti.Simply Falling şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan sanatçı, konserde bu parçayı seslendirmeden önce seyircilere "Bu şarkıyı size ithaf ediyorum "dedi. Ardından seyircilerin büyük coşkuyla eşlik ettiği Iyeoka, güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Black Coffee parçasına başlamadan önce ise, en sevdiği kahvenin Türk kahvesi olduğunu söyleyen Iyeoka, sahneye gelen Türk kahvesini içti. Iyeoka'nın dansları ve şovu renkli görüntülere sahne oldu. Akra Hotels sahnesinde gerçekleşen konser öncesinde, New Orleans ve New York sokaklarından gelen Amerikan Halk Müziği, Caz ve Blues müziğinin yüksek enerjili gruplarından Tin Pan Band dinleyici ile buluştu."Benim ruhumda bu ülkenin çok güzel bir yeri var" Türkiye ile arasında çok özel bir bağ olduğuna inandığını söyleyen Iyeoka " Antalya harika bir yer. Burada olmak gerçekten muhteşem. Daha uzun zaman geçirmek isterdim. Ancak konser sonrası hemen Rusya'ya gitmem gerekiyor. Ama en kısa zamanda yeniden bu güzel şehre gelmek istiyorum. Türkiye'ye her seferinde beni çeken özel bir güç olduğuna inanıyorum. Bu gece burada birlikte şarkı söyleyeceğiz, dans edeceğiz, nefes alacağız" dedi. Truva Sonatı " ve " İzmir Süiti" ile festival sahnesindeDünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ikinci yılında da festivalde dinleyenlerle buluşacak. 26 Haziran Çarşamba akşamı Akra Hotels'de gerçekleşecek konserde sanatçı son eserleri arasında yer alan Truva Sonatı'nı ve İzmir Süiti'ni yorumlayacak. Bu yıl Antalya'da ikincisi gerçekleşen Akra Caz Festivali modern ve klasik cazın yanı sıra, caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkıyor. Akdeniz 'in ve Bey Dağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels'in bahçesinde gerçekleşen festival 29 Haziran'a kadar devam edecek. - ANTALYA