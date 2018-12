İyi Bir Futbolcu Olabilmenin Püf Noktalarını Anlattılar

13 Aralık 2018 Perşembe 17:07



13 Aralık 2018 Perşembe 17:07

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Altınordu Futbol Okulları Türkiye Sorumlusu Aykut Turan ile Balıkesir Sorumlusu Murat Kayandan Özel Ayvalık Lisesi'nin öğrencileriyle Çarşamba Söyleşi'lerinde bir araya geldi.Okulun Müdür Yardımcısı ve Matematik Öğretmeni İlker Karayıldız'ın öncülüğünde kurulan Şehir ve Medeniyet Kulübü'nün her hafta Çarşamba günleri düzenledikleri, 'Çarşamba Söyleşileri' adını taşıyan etkinlikte, yaklaşık 150 liseli öğrenciyle bir araya gelen Turan ve Kayandan; toplum için her şeyden önce sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendirilen Altınordu Kulübü'nün işlevini ve hedeflerini anlattılar.Türk Futbolu için hedeflerini anlatan Aykut Turan, iyi bir futbolcunun her şeyden önce iyi bir insan olması gerektiğini ifade ederek, futbolun bu yüzden centilmenlik temelinde yükseldiğine işaret etti.Toplantıda konuşan Ayvalık'ın yetiştirdiği spor adamı Murat Kayandan ise, iyi bir futbolcu olmanın en önemli iki etabının iyi bir birey ve vatandaş olabilmekten geçtiğini söyledi.Altınordu kulübünün 'Özkaynak' modeli uygulayarak, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren örnek bir futbol kulübü olarak dünyada tanınmak gibi önemli bir vizyonunun olduğunu belirten Kayandan, "Tabi kulübümüzün bu toprakların çocuklarına spor yaptırmanın yanı sıra onların sportmen bireyler olmalarına katkı koymak ve içlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına, İleri Futbol Eğitimi vererek onları üst düzey kalite ve kapasitede gerçek profesyonel futbolcular olarak yetiştirmeyi misyonu da bulunuyor. Bu vizyon ve misyon temelinde çalışmalarımızı yurt genelinde sürdürüyoruz" diye konuştu.Öğrencilerin sorularının da yanıt bulduğu söyleşinin sonunda Okul Müdür Yardımcısı İlker Karayıldız, Turan ve Kayandan'a günün anısına hediyeler verdi. - BALIKESİR