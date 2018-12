13 Aralık 2018 Perşembe 11:33



HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Anıl Karaer, son haftalarda elde ettikleri galibiyetlerle iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, "İlk devrenin kalan son iki maçını iyi değerlendirmek istiyoruz. Sezonun ikinci yarısında da Süper Lig hedefimize ulaşmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız." dedi.Teknik direktör değişikliğinin ardından oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak üst sıralara yaklaşan başkent ekibinin önemli isimlerinden Anıl, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Anıl, play-off hattıyla puan farkını bire düşürdüklerine işaret ederek, "Karakter gösteren, sahada kazanmak için her şeyi yapan bir takım olduk. Tabii ki bunda hocamızın çok büyük etkisi var. İyi bir hava yakaladık. Umarım böyle devam eder." ifadelerini kullandı."Bu takımın ait olduğu yer Süper Lig." diyen Anıl, şöyle devam etti:"Çok daha iyisini yapabilecek potansiyelimiz var. Eksiklerimizi devre arasında tamamlayarak daha iyi bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. İlk devrenin kalan son iki maçını iyi değerlendirmek istiyoruz. Sezonun ikinci yarısında da Süper Lig hedefimize ulaşmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız."Anıl, Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve gelen Osman Özköylü'nün takım üzerindeki etkisine ayrı bir parantez açarak, "Osman hoca kaybetmeyi sevmeyen bir yapıya sahip. Bir oyun felsefesi var. Hem sonuçlar hem de oyun üzerinde yüzde 100 katkısının olduğunu düşünüyorum. Onun gelmesi takımımıza iyi bir hava kattı. Son zamanlarda çalıştığım en değerli hocalardan biri. Hatta Süper Lig'de de çok başarılı olabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu."Geçmişi geride bırakmamız gerekiyor"Osmanlıspor'un sezon başında yaşadığı sıkıntılara değinen Anıl, şunları kaydetti:"Geçen sezon küme düştükten sonra aklımızda olan tek şey, aynı takımla devam etmek ve bir an önce Süper Lig'e çıkmaktı. Biz de bu niyetle bu ligde devam edip şampiyon olacağımıza inandığımız için burada kalmaya karar verdik. Fakat sezon başında yönetimsel bazı sıkıntılar yaşadık. Bu bize olumsuz yansıdı. Geçen seneden birçok arkadaşımızla yollar ayrıldı. Artık geçmişi geride bırakmamız ve önümüzdeki hedeflere doğru iyi bir şekilde ilerlememiz gerekiyor."Kadro yapılanmasında geç kalınmasına rağmen değerli isimlerin takıma dahil edildiğini dile getiren Anıl, "Bütün oyuncular takım için elinden geleni yapıyor. Herkes şu bilinçte; maksimum katkıyı sağlayıp bu takımı en iyi noktaya getirebilmek. Bu kadar olumsuzluğa, kötü başlangıca rağmen geldiğimiz konum bizi daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü bazı şeyler oturduğu zaman daha iyi olacağımızdan, daha üst sıralara çıkabileceğimizden eminiz." diye konuştu."Osmanlıspor'u özel kılan tarafı savunması""Mevcut kadro Süper Lig için yeterli mi?" sorusuna Anıl, "Kadro daha iyi olabilir mi? Olabilir. Ancak bu kadronun Süper Lig'e çıkabilecek güçte olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.Anıl, özellikle iyi bir savunma hattına sahip olduklarının altını çizerek, "Bizi özel kılan tarafın da bu olduğuna inanıyorum. Birbiriyle oynamayı seven, birbirini iyi tanıyan, birbirinin açıklarını kapatan bir savunma var. Numan ağabeyle hem saha içinde hem de saha dışında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti."Lig çok kaliteli değil"Osmanlıspor formasıyla bu sezon ligde 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki Anıl Karaer, Spor Toto 1. Lig hakkındaki düşüncelerini de aktardı.Anıl, ligde mücadelenin ön plana çıktığına dikkati çekerek, "Günü gününe tutmayan bir lig görüyoruz. Herkes herkesi yenebiliyor. O anki adaptasyon, konsantrasyonla alakalı. Lig çok kaliteli mi? Bence değil. Ancak iyi bir mücadele var. Kazanmanız için her maça yüzde 100 odaklanmanız gerekiyor." yorumunu yaptı.