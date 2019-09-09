İyi bir mimar ve mühendis işsiz kalmaz

Yaşanan ekonomik gelişmeler ve inşaat sektöründeki durgunluk, üniversite adaylarının meslek tercihlerini de etkiledi. Geçtiğimiz yılların en çok rağbet gören meslek gruplarından mimarlık ve inşaat mühendisliğinde kontenjanlar bu yıl boş kaldı.

Habertürk'te yayınlanan ve Dr. Görkem İldaş'ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Gürtuğ'a göre iyi bir mimar ya da mühendis asla işsiz kalmaz.

MİMARLIK VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ NEDEN BOŞ KALDI?

ÖSYM kesin kayıtların ardından yaklaşık 191 boş kontenjan için ek yerleştirme başvurularını başlattı. Boş kalan kontenjanlar içinde ilk sırada 5 bin 278 kontenjan ile inşaat mühendisliği yer alırken, ikinci sırada da 2 bin 289 adet ile mimarlığın yer alması dikkat çekti. Peki mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümleri bu yıl neden boş kaldı?

"BUGÜNÜN KOŞULLARI İLE TERCİH YAPMAYIN"

Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özay Gürtuğ'a göre boş kontenjanların fazla olmasının nedeni inşaat sektöründe son dönemde artan durgunluk."Son zamanlarda inşaat sektöründe binalar, evler satılamıyor. O yüzden adaylar gelecekte işsiz kalma kaygısıyla inşaat ve mimarlık bölümlerini tercih etmiyorlar. Bu düşünce doğru değil" diye konuşan Gürtuğ, inşaat mühendisliği ve mimarlığın dünyanın en eski meslekleri olduğunu hatırlattı. Dünyadaki nüfus artışına dikkat çeken Gürtuğ, "konuta, hastaneye, yola, köprüye ihtiyaç her zaman olacak. Bunları da mimarlar ve mühendisler yapacak" dedi.

"BU İKİ MESLEK HİÇ BİTMEYECEK"

Üniversite adaylarına tercihinizi yaparken "büyük resme bakın" çağrısı yapan Gürtuğ, gelecek yılların bu iki meslek grubu için yeni fırsatlara açık olduğunu da söyledi. "Türkiye'mizin etrafına bakalım. Suriye harap olmuş, Irak yıkılmış… Benim öngörüm 3- 5 sene içerisinde bu ülkeler istikrara kavuşacaktır ve bu yıkılan ülkeler tekrar inşa edileceği zaman bunu en yakın konumda olan ülke olan Türkiye'nin mimarları ve inşaat mühendisleri yapacaktır" diye konuşan Gürtuğ, ailelere ve öğrencilere bu iki mesleğin hiç bitmeyeceğini söyledi.

KİMLER "MİMARLIK" TERCİH ETMELİ?

Mimarlığın "özel"bir meslek olduğunun altını çizen Gürtuğ, matematik bilgisinin yanı sıra hayal gücünün de önemine dikkat çekti. "Mimarlık, sayısal puan türüyle alıyor. Ancak kişinin matematik bilgisi yanında hayal gücünün de olması gerekiyor. Mimarlar hayal eder ve tasarlarlar. Yaratıcı mimarlar, hayal gücü geniş olan mimarlardır. Mimarlık tarihini incelediğimiz zaman da hep bu gerçek çıkıyor karşımıza." diye konuştu.

MİMARLIK EĞİTİMİNDE "HANGAR" OLMAZSA OLMAZ

Mimarlık eğitiminde uygulamanın öneminin altını çizen Gürtuğ, "hangar" adı verilen yapı atölyesinin eğitimdeki yerini de anlattı. "Öğrenci, sadece sınıfta çizerek ya da resmini görerek değil, hangar diye tanımladığımız yapı atölyemizde deneyimleyerek öğreniyor. Bunun yanı sıra sektörden üniversitemize çok deneyimli mimarları davet ediyoruz. Yarı zamanlı statüde tasarım stüdyosu derslerimizde proje yapıyorlar" diye konuştu. Düzenlenen çalıştay ve workshoplara da dikkat çeken Gürtuğ, yıl içinde çok sayıda ulusal düzeyde mimari yarışmalar ve projeler düzenleneceğinin ve Türkiye'deki tüm mimarlık öğrencilerinin bireysel ya da grup halinde bu yarışmalara katılabileceğinin müjdesini de verdi.