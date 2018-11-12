Çorum Belediyespor
Teknik Direktörü Mehmet Aurelio
, TFF
3. Lig. 3. Grup'ta Diyarbekirspor ile oynadıkları maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "İyi bir takımız ve sonuna kadar da zirvenin takipçisi olacağız." dedi.
Aurelio, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaelispor
ve Bayburtspor'un puan kaybettiği haftada kazanmak için gittikleri Diyarbakır
deplasmanında, özellikle ilk yarısında iyi oynamaları maçtan mağlup ayrıldıklarını belirtti.
Maça çok iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını dile getiren Aurelio, şunları kaydetti:
"Maçın özellikle ilk yarısında üstün oynayan taraftık. İkinci yarıda da iyi oynadık ancak kalemizde gördüğümüz gole cevap veremedik. Bunun için üzgünüz. Bu maç artık geride kaldı, üzerinde fazla konuşmaya gerek yok. Şimdi önümüzde iki önemli maç var. Bunlardan ilkini kendi sahamızda Kocaelispor ile sonra da deplasmanda Bayburt ile oynayacağız. Futbolda dünün bir önemi yok, bugün ve yarın var. Biz bu zorlu iki maçtan da istediğimiz sonuçlarla ayrılmak adına en iyi şekilde hazırlanıp önümüze bakacağız. Kimsenin alınan skorlardan karamsarlığa kapılmasını istemiyoruz. İyi bir takımız ve sonuna kadar da zirvenin takipçisi olacağız. Bu şehrin hedefleri ve taraftarımızın beklentisini biliyoruz. Sonuç ne olursa olsun tek istediğimiz bizlere olumlu yönde destek olunması."
Kocaelispor,Türkiye Futbol Federasyonu,Çorum Belediyespor,Mehmet Aurelio
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:47