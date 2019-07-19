Resmi olarak 23 Temmuz'da başlayacak olan üniversite tercihleri için aday öğrenciler en uygun üniversiteyi seçme arayışında. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun ise iyi bir üniversitenin kişiyi çok yönlü geliştireceğini belirtti.

Türkiye'de son yıllarda yükseköğretim kurumlarının sayısı hızla artarken nitelik olarak da çıta her geçen gün yükseliyor. Bu durum, adayların tercih dönemini an az üniversite sınavı kadar önemli hale getiriyor. Uzmanlar, haziran ayında üniversite sınavına giren ve 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak öğrencilere kendilerini çok yönlü olarak geliştirecek üniversiteleri seçmeleri önerisinde bulundu.

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, üniversitelerin aynı zamanda kimliği şekillendiren kurumlar olduğunu ifade ederek "Bu nedenle birçok iş alanında aynı mesleğe sahip adaylar değerlendirilirken öncelikle hangi üniversiteden mezun olduğuna bakılır. Bu bir anlamda bir mesleği ne kadar iyi bildiğinin yanında günceli takip etme, iletişim becerileri, sorumluluk, entelektüel kapasite gibi özgeçmişte yazmayan özellikleri de tahmin etmek içindir. Bazı üniversiteler işte öğrencilerine kazandırdıkları bu bakış açılarıyla fark yaratır" dedi.

ÜNİVERSİTELERİN İNTERNET SİTELERİNİ İNCELEMEK ÖNEMLİ

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, üniversitenin sadece meslek kazanılan bir yer olmadığını kaydederek, "İyi bir üniversite eğitimi kişiyi çok yönlü geliştirir" ifadelerini kullandı. Öğrencilerinin gerek kişisel gerekse sosyal özelliklerini yaşıtı olan gençlerden üstün hale getirme çabasında olan üniversitelerden mezun gençlerin fark yarattığına dikkati çeken Doç. Dr. Coşkun, şöyle devam etti:

"Çünkü temel becerileri iyi kazanmanın yanı sıra girişimci, kariyer gelişimi odaklı ve üretken olurlar. Bu özellikteki üniversitelerin ders programları zengin ve güncel olmalı. Alanla ilgili uzmanlık derslerinin yanında farklı bakış açıları kazandıracak seçmeli dersler ve yan dal-çift ana dal olanakları bulunmalı. Üniversite eğitiminde üniversitenin kurumsal kimliği ve akademik kalitesi mezunların kariyerlerinin belirleyicisidir. Akademik kalitenin ön koşulu öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları, yürüttükleri projelerdir. Üniversitelerin eğitim kaliteleri birinci sırada olmak üzere burs, yurt, yemek, kütüphane, ulaşım gibi özellikleri de iyi araştırılmalı. Adaylar, bunları mutlaka üniversitelerin internet sitelerini incelemeliler."

MESLEK TERCİHİ VE İSTEKLER BELİRLENMELİ

Günümüzde üniversite eğitimine erişimin kolaylaştığını anımsatan Doç. Dr. Coşkun, sayısı giderek çoğalan üniversitelerin çok farklı alanlarda programlar sunduğunu ve mesleki çeşitliliğe katkı getirdiğini anımsattı. Adayların çok sayıdaki seçeneği iyi değerlendirerek tercih yapması gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Coşkun, "Adayların üniversitelerle ilgili önemli kriterleri göz önünde bulundurması ve kendilerince en olası tercihleri listelemesi doğru olacaktır. Bu listeleme sırasında özellikle seçilecek üniversiteden beklentilerin somut biçimde bilinmesi, öğrenilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

Adayların ilgi duydukları meslekleri ve istekleri belirlemelerinin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Coşkun ulaşım koşulları, ekonomik durum, bölümden beklentileri, öğretim üyesi sayısı ve kalitesi, yabancı dilde eğitim, kurumsal özellikler gibi kriterleri değerlendirmeleri gerektiğine dikkati çekti.