"İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum"

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Takım olarak iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bu takımla en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Tütüneker, kulüpte düzenlediği basın toplantısında, takımın genel durumunu değerlendirip, hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Takıma bir mantalite kazandırmaya çalıştığını anlatan Tütüneker, "Ben mantalitemden, yani bu futboldan vazgeçmeyeceğim. Takım olarak iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bu takımla en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Altınordu karşılaşmasının seyir açısından çok keyifli ve çekişmeli olduğunu aktaran Tütüneker, "Bu önemli bir şey. Hatalar var mı? Var. Antrenmanlarda daha çok çalışarak, hatalarımızı minimum seviyeye indirmek istiyoruz. Bizim oynadığımız riskli bir futbol. Çünkü ileri çıkmamız, gol ya da goller bulmamız lazım. Ben bu futbolu devam ettirmek istiyorum. İstediğimiz mantalitenin oturması, futbolcuların alışıp reaksiyon göstermesi de biraz zaman alacak." ifadelerini kullandı.

Agresif ve istekli futbol oynamaya devam edeceklerini vurgulayan Tütüneker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dönem dönem kopukluklar oluyor. Bunu ben de kabul ediyorum. Çalışarak tüm bunları aşacağımızı düşünüyorum. Takımdaki her bir futbolcu hatasının farkında. Çünkü futbol bir hata oyunu. Dolayısıyla, 'o yaptı, bu yaptı' diye bir şey yok. Eğer ortada bir hata varsa, bunu takım olarak hep birlikte yaptık. Hiç kimseye suç atmak gibi bir niyetimiz yok. Hataların üstüne gidip, bunları çözmek istiyoruz. Ortaya koyduğumuz futbolun da beğenildiğini düşünüyorum. Her hafta üzerine koyup, daha da iyi olmaya çalışacağız. Gol sıkıntısını da en kısa sürede çözeceğiz."

Kaynak: AA