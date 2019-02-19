İyi Geceler Anne İstanbul Prömiyerini Gerçekleştirdi!

Yeşim Özsoy'un yönettiği Marsha Norman tarafından yazılmış Pulitzer Ödüllü, bir anne-kız ilişkisi üzerinden hayat, umut, umutsuzluk, ölüm meselelerine derinlemesine iniyor.

İki kadının, evde ve birbirlerinde sıkışmış hayatları tansiyonu yüksek bir psikodrama yoluyla seyirciyi özel bir oyunculuk yolculuğuna çıkaran oyunun ışık tasarımı Yüksel Aymaz'a, sahne Tasarımı Selim Cinisli'ye ve müzik tasarımı da Çağrı Beklen'e ait.

Kenter Tiyatrosu'nda oynamaya devam edecek oyun 21, 22, 27, 28 Şubat tarihlerinde tiyatro severlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler