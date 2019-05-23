İyi Geceler İstanbul'la Modayı Evlerde Başlatıyorlar

"EV TEKSTİLİNDE ASIL KONUMUZ NEVRESİM"

"İyi Geceler İstanbul Home Collection" firması yönetim kurulu başkanıOrhan Şaşmaz "Ev tekstilinde asıl konumuz nevresim. Ama her geçen gün hem rekabet dünyası hem de kendimizi geliştirme adına yenilikçi bir firma olduğumuz için de battaniyeden tutun pikesine ilkbahar, kış, sonbahar, yaz olmak üzere sezonsal olarak bütün çeşitlerini bulundurmaktayız." ifadelerini kullandı.

"HER BÜTÇEYE HİTAP EDEN BİR ANLAYIŞIMIZ VAR"

Orhan Şaşmaz "Birçok ürün grubunda farklı fiyat aralıklarında her bütçeye hitap eden bir anlayışımız var. En alt grupta "Kotonlife" diye bir markamız var. Biraz daha rekabetçi bir ürün ve biraz daha fiyat anlamında ulaşılabilir. "İyi Geceler İstanbul Home Collection" biraz daha spor havasıyla ve romantik havasıyla yine insanların beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.