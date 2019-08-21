İyi ki nasıl yazılır? TDK iyiki ayrı mı, bitişik mi yazılır?

İyiki kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. İyi ki nasıl yazılır? İyiki bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre iyi ki kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

İYİ Kİ NASIL YAZILIR? İYİKİ Mİ, İYİ Kİ Mİ?

Türk Dili Kurumu (TDK)'ya göre bağlaç olan ki her zaman kelimeden ayrı yazılır. Sonuç olarak bu kelimenin doğru yazılışı "iyi ki" şeklindedir.

İyiki yanlış yazılışı

iyi ki doğru yazılışı

İYİ Kİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

İyi ki doğdun!

Okula iyi ki geldim, sınav varmış.

İyiki varsın, iyiki tanımışım seni. (YANLIŞ)