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"İyi ki varsın Eren"

Kadıköy'de bir binanın dış cephesindeki iklim aktivisti Greta Thunberg'in gravitisi, Trabzon'da bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün resminin bulunduğu pankartla kapatıldı.

24.10.2019 11:04
Kadıköy'de bir binanın dış cephesindeki iklim aktivisti Greta Thunberg'in gravitisi, Trabzon'da bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün resminin bulunduğu pankartla kapatıldı.
Mustafa Mazhar Bey Sokağı'nda bir apartmanın dış cephesindeki Greta Thunberg'in gravitisi, Vatan Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatınca sosyal medyada bölücü terör örgütü PYD'ye destek verdiği iddiasıyla kapatıldı.
Thunberg'in gravitisinin üzeri "İyi ki varsın Eren" yazılı Eren Bülbül'ün portresi ve üzerinde Türk bayrağı bulunan pankart asıldı.
Birleşmiş Milletler'deki konuşmasıyla gündeme gelen Thunberg'in, terör örgütü PYD'yi desteklediği iddiaları sosyal medyada dillendirilmişti.

Greta Thunberg, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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