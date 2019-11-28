İyi ki Yeşilay var!

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kırıkkale Şubesi Benim Kulübüm Yeşilay projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu ve Şeyh Edebali İmamhatip Ortaokulunda Yeşilay'ı tanıtıcı eğitimler verdi.

Yaptıkları eğitimler hakkında bilgi veren Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İŞLER; "Kırıkkale Şubemizi kurduğumuz 2018 yılı mart ayından itibaren uyguladığımız projemizde şuana kadar yaklaşık 1400 öğrencimize ulaştık. Benim Kulübüm Yeşilay Projesi bu yıl İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle uygulanıyor. Bu projemizin amacı öğrencilerimize Yeşilay'ı tanıtmak ve okullarımızdaki Yeşilay Kulüplerini aktif hale getirmek. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında şuana kadar ilimizde projemizi gerçekleştirdiğimiz okullarımızda 200 öğrenci ile yaptığımız Benim Kulübüm Yeşilay projesi olumlu sonuçlar verdi. Öğrencilerimiz Yeşilay'ı tanıyor ve artık daha bilinçliler. Okullarda verdiğimiz eğitimlerden önce bu projemizde görev alan eğitmenlerimiz Genel Merkezimiz tarafından kampa alınarak uygulamalı olarak eğitimden geçti. Bu projemizde üniversiteli 18-29 yaş arası gönüllülerimiz görev alıyorlar. Bu yaş gurubu ile çalışmamızın sebebi öğrencilerimiz üzerinde bir rol model olmaları. Projemiz profesyonelce hazırlandı. Öğrencilerimize yaptığımız eğitimler öncesinde ön anket yaparak onlar hakkında genel bilgi sahibi oluyoruz. Eğitim sonrasında yaptığımız son ankette ise verdiğimiz eğitimi değerlendirme imkanımız oluyor. Eğitim içeriğimizde Yeşilay'ı tanıtıcı slayt ve videolarımızın dışında öğrencilerin büyük bir zevkle yaptıkları aktivitelerimiz var. Mesela Akciğer boyama çalışmamız var. Öğrenciler en çok sigara dumanına nerde maruz kalıyorlarsa akciğerlerini bölgelere ayırarak orantılı olarak siyah kalemle boyuyorlar. Yeşilay afiş çalışması yaptık. Öğrenci kardeşlerimiz harika resimler ortaya koydu. Her bir öğrencilerimize projemiz sonundakatılımcı belgesi, Yeşilay Mavi Kırlangıç Dergisi, rozet, bileklik, kalem ve puzzle hediye ettik."dedi.

Projeye katılan ortaokul öğrencilerinin eğitimler sonrasındaki tepkilerine de değinen Yeşilay Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler: "Projemizi gerçekleştirdikten sonra okullardan ayrılmakta zorlandık. Öğrencilerimiz eğitmenlerimizin gitmemesini, tekrar gelmesini istediler. Bu tabi ki bizleri çok mutlu etti. Demek ki gençlerin kalplerine dokunabilmişiz. Bu gururla ve sevinçle inşallah bu projemizi ilimizdeki tüm ilkokul ve ortaokullarda gerçekleştirmenin çalışmaları içerisindeyiz." Dedi.

İşler projede görev alan ve koordinatörlük sağlayan Yeşilay yönetici ve gönüllerine ayrıcaokullarda ev sahipliği yapan müdür ve öğretmenlere, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.