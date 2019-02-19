İyi Parti Aday Listelerini Teslim Etti

İYİ Parti
'de, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarına teslim edildi.
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında hazırlanan seçim takvimi uyarınca İYİ Parti, geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına sundu.
Bu kapsamda İYİ Parti 14'ü büyükşehir 44 il ve 437 ilçede aday gösterirken, CHP
ile 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptı.
İYİ Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirler ve adayların isimleri şöyle: Balıkesir
: İsmail Ok Denizli
: Ümit Bahtiyar Erzurum
: Mahmut Uykusuz Gaziantep
: Ejder Demir Kayseri
: Dursun Ataş Kocaeli
: Serdar Kaman Konya
: Oğuz Şimşek Manisa
: Orkun Şıktaşlı Mardin
: Tuna Işıkhan Mersin
: Burhanettin Kocamaz Sakarya
: Cihan Kolip Samsun
: Hayati Tekin Trabzon
: Atakan Aksoy Van
: Serkan
Saygın
İYİ Parti'nin İl Belediye Başkan adayları ise şöyle: Adıyaman
: Abdülkadir Kırmızı Afyonkarahisar
: Mahmut Koçak Ağrı
: Taner Söylemez Aksaray
: Özhan Türemiş Ardahan
: Mete Özdemir Batman
: Esat Özgül Bayburt
: Yunus Özyılmaz Çankırı
: Raif Oktay Çorum
: Bilgi Terlemezoğlu Düzce
: Ömer Küçük Elazığ
: Ali Şekerdağ Gümüşhane
: Mustafa Canlı Hakkari
: Yaşar Yorulmaz Isparta
: Gökmen Gökmenoğlu Karabük
: Dursun Altıparmak Karaman
: Zühtü Bahadır Bayraç Kars
: Settar Kaya Kilis
: Ahmet Nalçacıoğlu Kırıkkale
: Mahir Yılmaz Kütahya
: Aynur Sezer Muş
: Erkan Çelikoğlu Nevşehir
: Mehmet Özkan Niğde
: Mümin İnan Osmaniye
: Davut Çuhadar Rize
: Yakup Özkan Siirt
: Ahmet Özgür Şırnak
: Haci Özer Tokat
: Hüseyin Yarıcı Uşak
: Muhammet Gür Yozgat
: Metin Özışık.
Metin Özışık,İYİ Parti
Kaynak: AA