İyi Parti Adayı Ekinci'den Tepki

Kaynak: İHA

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Yeni Sanayi Sitesine yaptığı esnaf gezisinde, "Malatya'nın kentleşme sorunu var, ekonomik sorunu var. Her meslek grubunun sorunları var. Sadece belirli bir zümreye peşkeş çekilme sorunu var ama terör sorunu yoktur" dedi.Esnafın sorunlarının giderilmemesinin sebeplerine değinen Ekinci, "2 gündür sanayi esnafımızı ziyaret ediyoruz. Genelde gezdiğimiz her yerde diğer esnafımızın olduğu gibi sanayi esnafımızın da sorunlarını ve sıkıntılarını dinledik. Esnafımızın bu sıkıntıları maalesef giderilmez. Malatya'yı sömüren bu 5'li menfaat şebekesi değişmediği takdirde esnafımızın sıkıntıları giderilmez. Malatya'da değişim şarttır. Gezdiğimiz her yerde farklı farklı sıkıntılar dinliyoruz. Malatya uyandı, Battalgazi uyandı. İnşallah Malatya'nın 5'ten büyük olduğunu milletimiz 31 Mart akşamı gösterecektir" şeklinde konuştu.Malatya'nın terör sorunu olmadığını vurgulayan Ekinci, "Adam çıkmış televizyonda 'Bingöllü ve Muşluları' kast ederek uyarıda bulunuyor. Diyor ki, Malatya'nın huzurunu bozmaya yönelik kimseye asla izin vermeyeceğiz. ya kardeşim senin huzurdan anladığın nedir? Malatya'da hangi tarihte terör problemi oldu. Malatya'da terör hiçbir zaman barınamazken Malatya'ya göç etmiş Bingöllü ve Muşlu kardeşlerimizi kast ederek kimi tehdit ediyorsun. Malatya'nın kentleşme sorunu var. Malatya'nın ekonomik sorunu var. Malatya'da her meslek grubunun sorunları var. Malatya'nın sadece belirli bir zümreye peşkeş çekilme sorunu var ama terör sorunu yoktur" ifadelerini kullandı.Malatya'nın gelişmişliği ile ilgili konuşan Ali Ekinci, "Bakın Malatya şehrimiz 5 yıl önce büyükşehir statüsüne kavuştu. Malatya'mız Türkiye'de 81 il içerisinde 42. sıradadır. Bu sıralama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tespitidir. Türkiye'de 30 büyükşehir var ama biz 42. sıradayız. Demek ki Malatya iyi yönetilmiyor. Bu düşük sıralamanın sebebi aynı rapora göre 'plansız ve sağlıksız kentleşmenin' getirdiği bir sorundur. Hizmetler, Malatya büyükşehir olmasına rağmen adil dağıtılmıyor. Bu 5'li şebeke Malatya'ya değil kendilerine hizmet götürmüşlerdir" diye konuştu. - MALATYA