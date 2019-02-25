İyi Parti Adayının Adaylığı Kabul Edilmedi

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde İyi Parti'den İl Genel Meclisi (İGM) üyesi adayı olan İsmet Cesur'un evrakları ilçe seçim kuruluna geç teslim edilince adaylığı kabul edilmedi.Cesur, Afyonkarahisar İl Seçim Kurulu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, evraklarını zamanında teslim etmeyen partisinin ilçe başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.Sinanpaşa'da İyi Parti ile CHP arasında seçim ittifakı yapıldığını ve bazı konulardaki anlaşmazlıklardan dolayı ilçe başkanıyla arasında problem yaşadığını dile getiren Cesur, şöyle konuştu:"İlçe başkanı, benim başvuru adaylık evraklarımı 19 Şubat'ta saat 5'e kadar ilçe seçim kuruluna teslim etmesi gerekiyordu. Evraklarımın teslim edilmediğini öğrenince, ilçe başkanının iş yerine polis ile giderek başvuru evraklarımı aldım. Saat 7'de anca ilçe seçim kuruluna götürdüm. Fakat, saatin geç olmasından dolayı ilçe seçim kurulu adaylık başvurumu kabul etmedi."Cesur ayrıca, ilçe seçim kuruluna evraklarının geç teslim edilmesinin ve adaylığının kabul edilmemesinin sorumlusunun partisinin ilçe başkanı olduğunu belirterek, "Seçme ve seçilme hakkım elimden alındığı için kendisinden davacıyım." dedi.İyi Parti Sinanpaşa İlçe Başkanı Osman Aslan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada partisinin il yönetimin inisiyatifi doğrultusunda İsmet Cesur'un adaylığının uygun görülmediğini belirtti.