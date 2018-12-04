İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Koçak Kimdir?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin Niğde, Elazığ, Afyonkarahisar, Isparta ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na Mahmut Koçak aday gösterildi. Peki, Murat Koçak kimdir?

MAHMUT KOÇAK KİMDİR?

Mahmut Koçak, 1964 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Mahmut Koçak, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bitirdi. Koçak, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde sağlık kurumları yönetimi konusunda yüksek lisans yaptı, daha sonra doktorasını tamamladı. Sağlık Bakanlığı'nda müşavir, Özel Çağ Hastanesi'nde genel koordinatör olarak görev yaptı.

STK'LARDA ÇALIŞTI

Yörük-Türkmen Dernekleri Genel Merkezi kurucu genel sekreteri, Türkiye- Moldova Dostluk Derneği kurucu üyesi, Yolsuzlukla Mücadele Derneği genel başkanı, Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak sivil toplum kuruşlarında görev aldı.

SİYASİ KARİYERİ

Mahmut Koçak, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden 22. dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bir süre bağımsız kaldıktan sonra ANP'a geçti. Siyasi kariyerine İYİ Parti'de devam eden Mahmut Koçak, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.