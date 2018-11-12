İYİ Parti, Ankara İçin Mansur Yavaş'la Görüşecek

İYİ Parti, yerel seçime 4 ay kala Ankara için adı öne çıkan Mansur Yavaş ile görüşme gerçekleştirecek.İlk yerel seçim sınavını vermeye hazırlanan İYİ Parti, il ve ilçelerde milliyetçi, muhafazakar, geçmişi temiz, dürüst, tanınır adaylarla yola çıkacak. İYİ Parti'de 1-15 Aralık arasında aday adaylığı başvuruları alınacak. Yapılacak temayül yoklamalarıyla yörelerin özelliklerine göre doğru adaylar belirlenecek.

GAYRİ RESMİ GÖRÜŞME

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, 2014'teki yerel seçimde CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mansur Yavaş'ın, 2019'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak aday olmak istediği öne sürülürken, İYİ Parti "gayri resmi bir görüşme için" Yavaş ile bir araya gelecek. Bugün ya da yarın gerçekleşecek görüşmenin içeriği Genel Başkan Meral Akşener'e aktarıldıktan sonra Yavaş'ın adaylığına yönelik açıklama yapılması bekleniyor.

Mansur Yavaş

"YAVAŞ'LA GÖRÜŞECEĞİM"

Haberde görüşmeyi gerçekleştirecek İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamada, "Sayın Yavaş ile görüşeceğim. Sayın Yavaş'ın düşüncesini ve süreci nasıl değerlendirdiğini öğrenmek için yapılacak bir ziyaret. Adaylık sürecini değerlendirmek istiyoruz. Ankara için hatırı sayılır bir isim. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursa mutlu oluruz. Bizi tercih etmesini isteriz. Saygı duyduğumuz, namuslu bir vatan evladıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

ALTERNATİF TURGUT ALTINOK

İYİ Parti kulislerinde eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adı da Ankara adayı olarak dillendiriliyor. Akşener, Altınok için "Dostum, kardeşim olan bir insandır" derken, Altınok'un kızı Ayça Altınok haziranda İYİ Parti'ye katılmıştı.