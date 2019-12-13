İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2 bin 865 lira 40 kuruş brüt, net 2 bin 650 lira 50 kuruş olması sağlanmalıdır." dedi.

Paçacı, düzenlediği basın toplantısında, 2020'de uygulanacak asgari ücretin tespiti için görüşmelere başlandığını anımsattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının incelenmesi gerektiğini vurgulayan Paçacı, komisyonun oluşumu ve işlemesinde Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Konseyi standartlarının dikkate alınmadığını savundu.

Uygulamada komisyondaki son sözün hükümete ait olduğunu dile getiren Paçacı, hükümetin kendi içinde önceden belirlediği asgari ücret miktarını göstermelik görüşmeler sonucunda açıkladığını ve bu karara itiraz edilemediğini ileri sürdü.

"KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ TİYATRO NİTELİĞİNDE"

İşçi ve işveren temsilcilerinin karara karşı herhangi bir yaptırımının söz konusu olmadığını iddia eden Paçacı, "Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret rakamını bildirmekte, ilgili bakan da bunu deklare etmektedir. Komisyon görüşmeleri ise topluma karşı sergilenen bir tiyatro oyunu niteliğinden öteye geçmemektedir. Göstermelik olarak yapılan bu asgari ücret görüşmeleri, devlet ciddiyetine ve sosyal devlet kavramına ters ve yakışıksız kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cihan Paçacı, asgari ücretin belirlenmesi yönteminin demokratik olmadığını savundu. Asgari ücret üzerinde, asgari ücretin yarısı kadar vergi ve kesinti yükü bulunduğuna dikkati çeken Paçacı, bu yükün kayıt dışı istihdamın kamu eliyle artırılması sonucunu doğurduğunu söyledi. Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4. ülke olduğunu belirten Paçacı, asgari ücretin tespitinde esas alınan, özellikle enflasyon kriterinin irdelenmesinde de fayda bulunduğunu vurguladı.

"ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULMALIDIR"

Parti olarak asgari ücret tespitinde insanca yaşama kriterlerinin dikkate alınması gerektiğine inandıklarının altını çizen Paçacı, şunları kaydetti:

"Asgari ücret mutlak surette vergiden muaf tutulmalıdır. Ayrıca asgari ücret tespitinde kullanılan, enflasyon kriteri hesaplama yöntemi değiştirilmelidir. TÜİK tarafından hesaplanan genel enflasyon oranı değil, asgari ücretlinin bütçesindeki en önemli harcama kalemlerini oluşturan gıda, barınma, ısınma, ulaşım ve eğitim harcamaları baz alınarak hesaplanacak Özel Enflasyon Oranı (Endeksi) üzerinden asgari ücrete zam yapılmasını öngörmekteyiz. 2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2 bin 865 lira 40 kuruş brüt, net olarak ise 2 bin 650 lira 50 kuruş olması sağlanmalıdır."