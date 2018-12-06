İyi Parti Babaeski İlçe Yönetimi Tanıtıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:12



06 Aralık 2018 Perşembe 13:12

İYİ Parti Babaeski ilçe yönetimi tanıtım toplantısı düzenlendi.Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda, 3 Ekim'de istifa eden ilçe başkanı İsmet Fıçıcılar'ın yerine getirilen Ragıp Berk, yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı.Berk, burada yaptığı konuşmada, eski başkan Fıçıcılar ve yönetim kurulu üyelerinin istifasının ardından ilçede yeni yönetim kurulunun oluşturulduğunu söyledi.Yeni yönetim olarak seçimlere en hızlı şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Berk, herkesten üzerine düşen görevin daha fazlasını yapmasını istedi.Berk, Babaeski'de başarılı olacaklarına inandıklarını da sözlerine ekledi.Berk'in yönetim kurulu listesinde Ayhan Akcan, Ferit Tufan, Cenk Berk, Bener Ergün, Çiler Çetiner, Muhammet Çatal, Gökhan Hızal, Turgut Doğan, Onur Sakınır, Esin Tural, Murat Deveci, Eyüp Akın, Cumhur Çetinkol, Süreyya Kurubaş, Bahtiyar Karataş, Aysen Çıtak, Nihat İtün, Lütfi Turhan, Erdinç Ulusoy, Mehmet Önder, Duygu Sünter ve Fikret Çetinkaya yer alıyor.