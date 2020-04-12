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İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek'in yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

12.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:14

İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi Twitter hesabından duyuran Meral Akşener, "Değerli dava arkadaşıma Cenabıhak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatımızın kurucularından Süleyman Tefek'in COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Değerli dava arkadaşıma Cenabıhak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun.

İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

BAYRAMPAŞA İLÇE TEŞKİLATI BAŞKANI RAİF GÜLER'İN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler'in tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Etiketler: Meral Akşener, İYİ Parti, Bakırköy, Twitter, Güncel

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