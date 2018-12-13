İyi Parti Balıkesir İl Başkanı'ndan "İttifak" Açıklaması

İYİ Parti Balıkesir
İl Başkanı Nedim Tuna, CHP
ve İYİ Parti'nin yerel seçim ittifakı için anlaşmasının ardından, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın
'ın adaylıktan çekildiği yönündeki iddialar üzerine, "CHP'deki kardeşlerimizin bu hassasiyetini anlıyoruz ama önceliğimiz yerel çıkarlardan çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması." dedi.
Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tuna, yaptıkları çalışmalar sonucunda Balıkesir'de İYİ Parti ile başarıya ulaşmanın daha yüksek olduğunu belirlediklerini söyledi.
Partilerin, genel merkezlerin aldıkları kararlara saygı duyması gerektiğini dile getiren Tuna, "Balıkesir'de CHP ile İYİ Parti lehine bir ittifak gündeme geldi ki zaten olması gereken buydu. Yaptığımız çalışmalarda Balıkesir'de İYİ Parti ile büyükşehirin alınma şansının çok daha fazla olduğunu değerlendirmiştik." diye konuştu.
Tuna, parlamenter demokrasiye inanan, cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sahip çıkan ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün devrimlerini birinci öncelik olarak gösteren iki partinin ortak müştereklerde buluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"CHP'deki kardeşlerimizin bu hassasiyetini anlıyoruz ama önceliğimiz yerel çıkarlardan çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması. Bu ittifak sürecinde biz büyükşehiri aldığımız zaman önceliğimiz, parti rozetini çıkartarak Balıkesir'i kucaklayan, tüm Balıkesir'e hizmet etmeye aday olarak hizmetler yapmak. Bunun için de seçim sürecindeyiz. Çalışmalarımız devam edecek. Başarılı bir şekilde seçim sürecini atlatmaya ihtiyacımız var. Hiçbir zaman kırıcı olmayacağız. Listeleri oluştururken de liyakatlı davranacağız. Tüm Balıkesir'i kucaklayan bir yönetim kuracağız."
Ahmet Akın,Cumhuriyet Halk Partisi,İYİ Parti,Balıkesir
13 Aralık 2018 Perşembe 16:02