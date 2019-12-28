Haberler » Güncel » İYİ Parti basın danışmanını darp edilmesiyle ilgili 4 gözaltı - Haber

İYİ Parti basın danışmanını darp edilmesiyle ilgili 4 gözaltı

İstanbul'da İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde'nin darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

28.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:15 İYİ Parti basın danışmanını darp edilmesiyle ilgili 4 gözaltı
'da İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde'nin darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul 'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde, kimliği belirsiz şüphelilerin saldırına uğrayarak darp edilmişti. Yaşanın olayın ardından hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda darp olayına karışanların 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan firari şüphelilerin ise yakalamak çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
(İHA)

İYİ Parti, İstanbul, Maslak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:50   İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti - Haber
20:50   Van'da 63 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
20:49   Türk metal sendikası başkanı kavlak eylemlerimizi artıracağız - Haber
20:48   Nevşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yardımına koştu - Haber
20:42   Bakan Varank MTOSB'de incelemelerde bulundu - Haber
20:25   Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Haber
20:04   İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Haber
19:17   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Haber
19:06   İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
28.12.2019 20:52:37