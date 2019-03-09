İyi Parti Başkan Adayı Terlemezoğlu'ndan Kafkas Kültür Derneği'ne Ziyaret

İyi Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve İyi Parti Çorum il başkan yardımcısı Hüseyin Koca'nın da hazır bulunduğu ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ziyaret kapsamında Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nilüfer Hatice Kaya ve yönetin kurulu üyeleri tarafından karşılanan İyi Parti Çorum Belediye Başkan adayı Bilgi Terlemezoğlu, dernek yönetimine kendisini tanıttı. Çorum için hazırladığı projeler hakkında bilgiler verdi. Kafkas Kültür Derneği yöneticileri de yaşadıkları sorunlar hakkında Başkan adayı Bilgi Terlemezoğlu'nu bilgilendirdi.

"KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ'NE BİR KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK"

Başkan Adayı Bilgi Terlemezoğlu, projeler arasında bulunan her mahalleye bir kültür merkezi projeleri kapsamında Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmaları halinde Kafkas Kültür Derneği için bir kültür merkezi sözünü verdi. Terlemezoğlu, yapacakları projelerle herkese dokunmayı amaçladıklarını da kaydetti.

KAFKAS DERNEĞİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Çorum Kafkas Derneği Başkanı Nilüfer Hatice Kaya, İyi Parti Çorum Belediye Başkan adayı Dr. Bilgi Terlemezoğlu ve beraberindekilerin ziyaretinden dolayı memnun olduklarını söyledi. Nilüfer Hatice Kaya, kültür merkezi sözü için Terlemezoğlu'na teşekkür ederken,31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde Bilgi Terlemezoğlu'ne başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler