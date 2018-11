İyi Parti Battalgazi İlçe Başkanı Ramazan Karaavcı Açıklaması

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:16



İyi Parti Battalgazi İlçe Başkanı Ramazan Karaavcı, yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasileri uyararak Malatya 'nın en önemli ürünü olan kayısının siyasete alet edilmemesini istedi.Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Karaavcı, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını belirterek, gündemlerinin ise Malatya'nın ekonomik ve sosyal yapılanmasında en önemli etkiye sahip olan kayısı olduğunu söyledi. Kayısı da yaşanan sorunların çözülmemesinden şikayetçi olan Karaavcı, "Kayısımız siyasete alet edilmemeli. Örneğin 24 Haziran seçimlerinden önce kayısı ile ilgili iktidar mensubu siyasetçilerin verdiği vaatlerden birkaç başlık söylemek isterim. Lisanslı depo kurulması, meyve suyu konsantre tesisi yapılması, kayısı fonu kurulması, kayısı birlik gibi bir yapının kurulması, daha aktif bir borsa kurulması, TMO tarafından kayısı alınması, kamu kurumlarında kayısı tüketiminin artması ve bunun gibi birçok vaat mevcut olup bunların biran önce çözüme kavuşması gerek. Bizde parti olarak kayısı ile ilgili sorunları çiftçimiz tüccarımız ve ihracatçımızla bir araya gelerek hemen hemen her ortamda konuşuyor gerekli notlar alınıp Ar-Ge çalışmamızı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.Kendisinin ziraat mühendisi olduğunu ve sektörde 12 yıllık bir geçmişle kayısı sektörün de yer aldığını dile getiren Karaavcı, "Bu yüzden konuya her açıdan vakıfım, kayısının üretiminden ihracatına kadar olan tüm eksikliklerini ve sıkıntılarını bire bir yaşayan biri olarak bilmekteyim ve bunun için çözüm ve önerimiz mevcuttur. Kayısı ile ilgili sıkıntılar çok ancak birkaç örnekle izah edeyim. Üretim anlamında işçilik sulama kayısının genel bakımları, kayısıda kükürtleme, pazar anlamında taban fiyat olmaması çiftçilerin depo sorunu reklam ve tanıtım kaliteli ürün işlenmesi kayısıya bağlı sanayi çeşitliliğinin artırılması Ar-Ge teşviklerinin eksiği. Buna benzer sayamayacağımız kadar eksiklerin olduğunu bire bir yaşamaktayım" şeklinde konuştu.Kayısı da yaşanan sorunların çözülmemesi nedeniyle çok sayıda çiftçinin ağaçlarını kestiğini ifade eden Karaavcı, "Kayısı hakkında her rapora her bilgiye her soruna vakıf olan iktidar üyesi arkadaşlar ne yazık ki sorunların çözülmesi yolunda yetersiz ve başarısızlar. Özetle İyi Parti'nin, Malatya'mızın, ülkemizin genel ve özel sorunlarına vakıf olduğu, çözümünün de İyi Parti'de olduğunu her ortamda dile getireceğiz. İktidarın tek alternatifiyiz, buradayız demek için toplandık" diye konuştu. - MALATYA