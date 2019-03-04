İYİ Parti Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi Lehine Adaylıktan Çekildi

Şanlıurfa'da İYİ Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Yunus Çoban Saadet Partisi lehine çekildi. Daha önce de HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları da Saadet Partisi lehine adaylıktan çekilmişti.

ÇOBAN, YAZILI AÇIKLAMADA BULUNDU

İP'in adayı Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da siyasetin tıkandığı düşüncesiyle belediye başkan adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti.

"SP LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Yaptığı görüşmeler sonucunda Saadet Partisinden Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekildiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Projeleri ve vizyonu benim hedeflerimle aynı olan Aslan ve Cevheri ile yol yürüme kararı aldım. İstişare neticesinde almış olduğum bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karaköprü halkının bu kararımıza gerekli desteği vermesini talep ediyorum. Bu sebeplerden dolayı Karaköprü Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum."