İYİ Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığından yaşlılar için çalışma
İYİ Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için çalışma başlattı.
20.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:58
İYİ Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için çalışma başlattı.
İYİ Parti İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla evlerinden çıkmayan 50 yaş ve üzeri kişilerin, ihtiyaç duymaları halinde market alışverişlerinin yapılması ve eczanelerden ilaçlarının alınarak evlerinde teslim edilmesi yönünde çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların, "0541 54698 44, 0546 5063938 ve 0543 8258697" cep telefonu numaralarını arayarak, yardım isteyebilecekleri kaydedildi.
İYİ Parti İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla evlerinden çıkmayan 50 yaş ve üzeri kişilerin, ihtiyaç duymaları halinde market alışverişlerinin yapılması ve eczanelerden ilaçlarının alınarak evlerinde teslim edilmesi yönünde çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların, "0541 54698 44, 0546 5063938 ve 0543 8258697" cep telefonu numaralarını arayarak, yardım isteyebilecekleri kaydedildi.
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Kaynak: AA
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