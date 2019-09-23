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İYİ Parti Bilecik'te üye kaydı için stant kurdu

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İyi Parti standını ziyaret etti.

23.09.2019 15:24İYİ Parti Bilecik'te üye kaydı için stant kurdu
Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İyi Parti standını ziyaret etti.

İyi Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde kurulan stantta partinin il, kadın ve gençlik kollarına yeni üye alımları gerçekleştiriliyor. Standı Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses de ziyaret ederek İl Başkanı Soner Hızlı'dan üye kayıtları hakkında bilgi aldı. Şu an için üye kayıt işlemlerine vatandaşların ilgi gösterdiğini anlatan Gürses, çalışmaların 1 hafta süreceğini anlattı. Genç yaşlı her kesime ulaşmaya hedeflediklerini sözlerine ekleyen Gürses, ziyaret dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Ahmet Gürses, İYİ Parti, Bilecik, Çay, Yaşam

Kaynak: İHA

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