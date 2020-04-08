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İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Yücel, "Çiftçi heyeti oluşturulmalı"

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, şehir dışından gelen ithal gübrelerin satış fiyatlarının kontrol altına alınmasını, çiftçi heyeti kurulması ve çiftçilerin dertlerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi.

08.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:33
İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Yücel,
İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, şehir dışından gelen ithal gübrelerin satış fiyatlarının kontrol altına alınmasını, çiftçi heyeti kurulması ve çiftçilerin dertlerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi.

"Korona virüs belasıyla ugraşırken, bilelim ki, yazın aç kalabiliriz" diyen Kazım Yücel, "Hatta dahası da var bu kez paramızla ithalat dahi yapacak ülke bulamayız. Sanayicimize, işçimize, işverenimize, evde ihtiyaç sahibimize nasıl sahip çıkmaya çalışıyor isek, tarlası olan çiftçimize tohum, gübre, ve her tür imkanı seferber etmek için tamda bugün zamanı" diyerek şunları söyledi:

"Belediyeler, şehir dışından gelen ithal gübrelerin satış fiyatlarını kontrol altına almalı, Belediyeler, tohum satıcılarını kontrol altında tutmalı, karaborsayı önlemeli, Belediyeler, nohut üretimleri gibi konularda sılaj mikserleri gibi ihtiyaçları bölgelere hibe etmeli, Belediyeler, gübre ve tohum alımlarında ilk el olup, ciddi fiyat indirimleri saglayabilir.

Vali'lik ve kaymakamlıklarımız, ekim için bir bütçe ayırt etmeli ve tam tespitle yerine ulaştırmalı.

16 ilçe belediye başkanı ' Ziraat odası başkanları ' Kırsal alan muhtarları ? Bir çiftçi heyeti oluşturularak ve dertleri pür dikkat dinlenmeli" - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İYİ Parti, Politika
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Haberler ›› Politika ››İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Yücel, 'Çiftçi heyeti oluşturulmalı' - Haberler

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