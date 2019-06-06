İYİ Parti'de bayramlaşma - İSTANBUL

İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, CHP
'nin İstanbul
Büşükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun Ordu
'da havalimanında VIP salonuna alınmadığı iddiasına ilişkin, "Biz de atıldık VIP'ten. VIP'e şahsımın dışında korumalarımın alınmadığı, yani aile fertlerimin alınmadığı bir süreçten geçtik. Dolayısıyla halkın arasından yürümek, uçağa binmek, halkın arasında olmak çok daha iyi." dedi.
Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
İstanbul'daki kurucular ve genel irade kurulu üyeler ile milletvekillerinin seçimler nedeniyle yoğun çalıştıklarını belirten Akşener, İstanbul seçimlerini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını söyledi.
Akşener, seçimlerin iptalinden bugüne kadar yaşanan sürece değinerek, "Bu gelişmeler ışığında Sayın İmamoğlu evinden çıkmamış, kimseyle sıfır irtibat haline geçmiş olsa bile İstanbul seçimini kazanır, kazanacak. Millet, iradesinin gaspına, tekmelenmesine ve çalınmasına, iradesinin tecelli ettiği sandığın tekmelenmesine müsade etmemiştir. Buna da müsade etmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.
Seçim çalışmaları sırasında herkesin provakasyondan uzak durması gerektiğini belirten Akşener, kendisine tokat atan bir kişiye yanağının diğer tarafını göstermesi gerektiğini söyledi.
Akşener, 18 gün sonra sandıkların başında, 16 milyon İstanbullunun adayı olan Ekrem İmamoğlu'nu milli iradenin tecellisi olarak görüleceğini ifade etti.
"Ellerini tutan yok, bozsunlar"
Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin seçimlerde FETÖ ve PKK
oyunun bulunduğu ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Akşener, "Ellerini tutan yok, bozsunlar. Abdullah Öcalan
'ın avukatlarıyla görüşmesine cevaz veren, fetva veren beyefendi." dedi.
FETÖ'nün siyasi ve ekonomik ayağı ile Yurtta Sulh Konseyi'nde kimlerin yer aldığına ilişkin verdikleri araştırma önergelerin reddedildiğini ifade eden Akşener, "İktidar kendileri, ortak kendileri. Aman ben şeyi merak ediyorum. Mitil ne oldu? Mitil gitti. Anlaşılıyor ki büyük ortak küçük ortağa şu sıralarda hı yaptı." dedi.
Akşener, FETÖ ve PKK ile mücadeleye destek verme konusunda hiçbir tereddütleri olmadığını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu
'nun, seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürüne ilişkin Hakim ve Savcılar Kurulu
'na suç duyurusu yapılacağına ilişkin soru üzerine Akşener, "YSK'nın açıklamasının içinde bu nediri tam anlamakta zorlanıyorum. Suç duyurusu yapılır." dedi.
Devlet memuru olmayan sandık başkanlarıyla ilgili yaptıkları itirazın sadece Beşiktaş
'ta kabul edildiğini belirten Akşener, "Şimdi tekrar iptaline bir gerekçe mi hazırlanıyor, o ayrı, onun takipçisi olacağız. Türkiye
'nin ekonomik şartlarını işsizliği, atanamayan intihar eden öğretmenleri, iş bulamayan gençleri düşündüğümüz için bir arıza çıkarmadık." diye konuştu.
YSK'nın seçimleri iptal gerekçesine göre değerlendirme yapıldığında 16 Nisan seçimleri, referandum ve 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilmesi gerektiğini belirten Akşener, bunların üzerine muhalefetin bilerek, ekonomiyi etkilediği için durmadığını söyledi.
İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiası
Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da havalimanında VIP salonuna alınmadığı iddiasına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:
"Biz onu yaşadık. Biz VIP'lerde doğmadık. Biz de atıldık VIP'ten. Eski İçişleri Bakanı
, 5 dönem milletvekilliği yapan biri, Meclis Başkanvekilliği görevini yürütmüş bir şahıs olarak VIP'e şahsımın dışında korumalarımın alınmadığı, yani aile fertlerimin alınmadığı bir süreçten geçtik. Dolayısıyla halkın arasından yürümek, uçağa binmek, halkın arasında olmak çok daha iyi. Oradaki eksikliği görüyorsunuz. Dün bunları Sayın Erdoğan yaşadı, ona da yapıldı. Aynısı tekrar ediliyor. Sayın Erdoğan bu işlere çok dikkat ederdi eskiden, kendi yaşadığı için. Bugün kraldan çok kralcıların yürümesine müsaade eden bir ruh hali var. VIP'ten geçmek İmamoğlu'nun kafasına kuş kondurmaz, VIP'ten geçmediği için de itibarında bir kötüleşme olmaz. Yaşadığım için şaşırmıyorum."
Akşener, daha sonra İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İstanbul milletvekilleri Ümit Özdağ
, Hayrettin Nuhoğlu
ve Ahmet Çelik
ile birlikte partililerle bayramlaştı.
Kaynak: AA
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