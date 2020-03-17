İYİ Parti'de il ve ilçe kongreleri 15 gün süreyle ertelendi
İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Manisa'da devam eden ilçe kongrelerinin korona virüs tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.
17.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:25
İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Manisa'da devam eden ilçe kongrelerinin korona virüs tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.
İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, ilçe kongrelerinin 15 gün süreyle ertelendiğini duyurdu. Kararın, iyi pARTİ Genel BaşkanI Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alındığını dile getiren Eryılmaz, ertelenen kongrelerinin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Kongreler konusunda genel sekreterlik ve teşkilat başkanlığı makamının yayımladığı genelgelere titizlikle uyacaklarını kaydeden Eryılmaz, tüm üyelerinin sağlığının öncelikli olduğunu, üyeleri başta olmak üzere Manisalılara sağlıklı günler diledi. - MANİSA
İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, ilçe kongrelerinin 15 gün süreyle ertelendiğini duyurdu. Kararın, iyi pARTİ Genel BaşkanI Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alındığını dile getiren Eryılmaz, ertelenen kongrelerinin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Kongreler konusunda genel sekreterlik ve teşkilat başkanlığı makamının yayımladığı genelgelere titizlikle uyacaklarını kaydeden Eryılmaz, tüm üyelerinin sağlığının öncelikli olduğunu, üyeleri başta olmak üzere Manisalılara sağlıklı günler diledi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Meral Akşener, İYİ Parti, Manisa, Politika
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