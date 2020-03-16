Menü
Haberler ›› Güncel ››İYİ Parti'de koronavirüse karşı tedbir genelgesi yayımlandı - Güncel

İYİ Parti'de koronavirüse karşı tedbir genelgesi yayımlandı

İYİ Parti Genel Sekreterliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın parti içinde alınacak tedbirler hakkında genelge yayımladı.

16.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:12
İYİ Parti'de koronavirüse karşı tedbir genelgesi yayımlandı
İYİ Parti Genel Sekreterliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın parti içinde alınacak tedbirler hakkında genelge yayımladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgeyle mesai saatlerinde genel merkez güvenlik birimi personelinin maske ve eldiven, idari personelin de maske takması zorunlu hale getirildi.
Ziyaretçilere maske verilmesi gerektiği, karşı çıkanların binaya alınmayacağının bildirildiği genelgede, genel merkeze gelen herkesin ateş ölçümü yapıldıktan sonra binaya alınacakları vurgulandı.
Tüm personelin işleri aksatmayacak şekilde, yapılacak plan dahilinde idari izinli sayılmaları için çalışma takvimi oluşturulacağı kaydedilen genelgede, 60 yaş üstü personelin "olağanüstü" durum geçene kadar izinli sayılacağı belirtildi.
Genelgede, odalarda ve katlarda dezenfektan el temizleme jeli bulundurulması, ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırılması ve lavaboların on dakika arayla antibakteriyel ürünlerle temizlenmesi, genel merkez binasının tamamının her hafta dezenfekte edilmesi, ortak kullanılan cihaz ve ekipmanların da düzenli olarak temizlenmesi gerektiği duyuruldu.
Toplu etkinlik ve programların erteleneceği açıklanan genelgede, yurt dışından gelen personel ya da yakınlarından göreve başlamadan önce sağlık raporu isteneceği bildirildi.
İl ve ilçe teşkilat başkanlıklarının genelgeye uygun tedbirleri alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : İYİ Parti, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Diyanet İşleri Başkanı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?