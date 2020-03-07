İYİ Parti'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu, "Parti olarak kadınların kanunlarla tanınmış haklarının metinlerde kalmayıp gerçek hayatta uygulanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yanıkömeroğlu, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart'ı kadınların 365 gün karşılaştıkları sıkıntıları, sorunları, şiddeti, engellemeleri ve ayrımcılığı yüksek bir sesle dile getirmek için vesile olmasından dolayı önemli gördüklerini ifade etti.

Kadınların aile içinde, toplumda ve iş hayatında hak ettiği şartlarda yaşamak istediğini belirten Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

"En önemli hak olan yaşam hakkı için dahi maalesef çok büyük mücadeleler veriyoruz. Kendilerinde kadını öldürmeyi hak gören bir zihniyet ile hala bu yüzyılda dahi mücadele ediyoruz. Biz kadınlar ayrıca hayatımızın her alanında ve anında var olma savaşı da veriyoruz. En büyük arzumuz ve çabamız aile, iş, sosyal ve siyasal yaşantımızda eşit hakların bizlere lütuf olarak sunulması değil, hak olarak sağlanmasıdır. Ekonomik özgürlüğümüz olmadan var olamayız. Güçlü Türkiye için güçlü kadın şarttır. O nedenle çıkış noktası Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm kadınlara kutlu olsun."

Yanıkömeroğlu, kurucu genel başkanı bir kadın olan ve cinsiyet kotasına önem vererek daha kuruluş aşamasında kadınların siyasi hayatta varlığı için mücadele eden İYİ Parti'nin, Kadın Politikaları Başkanı olmaktan gurur duyduğunu da belirterek, "İYİ Parti olarak kadınların kanunlarla tanınmış haklarının metinlerde kalmayıp gerçek hayatta uygulanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA