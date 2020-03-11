İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural'a rozet takması Vural'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
11.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:50
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılanlara rozet takmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural'a rozet takmasıVural'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Tuba Çokal Vural, AK Parti'ye geçti. (11)
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Milletvekili, İYİ Parti, Türkiye, Güncel
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