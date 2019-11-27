Haberler » Politika » İYİ Parti'den 'Erken seçimden yana değiliz' açıklaması - Haber

İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Müstakil olarak bunca ağır yükün arasında seçim isteyen taraf olarak milletin çektiği ıstıraba sırtını dönmüş bir nobranlığın tarafı asla olmayız." dedi.

27.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:46İYİ Parti'den
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Müstakil olarak bunca ağır yükün arasında seçim isteyen taraf olarak milletin çektiği ıstıraba sırtını dönmüş bir nobranlığın tarafı asla olmayız." dedi.
Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili açıklamasını aktaran Ağıralioğlu, hükümetin endişelerine katıldıklarını belirterek, bu kişilerin, primlerini devletin kendilerine yüklediği sorumluluk çerçevesinde yatırdıkları halde hak etmedikleri bir parayı istiyorlarmış gibi rencide edilmelerini doğru bulmadıklarını söyledi.
Yavuz Ağıralioğlu, bir gazetecinin erken seçimle ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Biz, erken seçim isteyen ve erken seçimi talep ederken memleketin bunca darboğazını görmezden gelip, bir siyasi rekabet ve hırsın içerisinde memleketin üstüne yeni yük yükleyen taraf olmak istemeyiz. Erken seçim, 'ben yönetemiyorum, seçime gitmekten başka çarem kalmadı' şeklinde bir hükümet beyanına dönüşürse, bu resti görürüz. Ama müstakil olarak bunca ağır yükün arasında seçim isteyen taraf olarak milletin çektiği ıstıraba sırtını dönmüş ve bunu umursamamış gibi bir nobranlığın tarafı asla olmayız."
Bazı illerde İYİ Parti'ye yönelik saldırılar olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, ilgili makamlardan konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini beklediklerini vurguladı. Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz bir siyasi partiyiz. Siyasi parti faaliyetlerimize, sesimizi, sözümüzü millete duyurma irademize saldırılar oluyorsa İçişleri Bakanlığı, ilgili birimleri marifetiyle bu işi çözmek, Adalet Bakanlığı da bu işe müdahil olanlara cezasını vermek zorundadır. Devletin bu konuda hatırı sayılır bir tecrübesi vardır. Olayı dikkatle takip ediyoruz."

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, EYT, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
18:29 İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı
18:22 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
17:58 Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Açıklaması
17:57 İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeşli mevkidaşını ağırladı
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:49 İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
16:16 Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
27.11.2019 18:53:13