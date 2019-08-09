İYİ Parti'den İBB hamlesi: Mecliste CHP'den ayrılıp kendi gruplarını kuracaklar

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı çatısında İBB Meclisi'ne giren İYİ Partili meclis üyeleri kendi grubunu kuracak. 11 meclis üyesinin kendi grubunu kuracağını söyleyen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, etkin bir muhalefet yürüteceklerini vurguladı.

İYİ Parti 23 Haziran seçiminde CHP ile işbirliği yapıp Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandırdı. Seçime CHP ile beraber giren İYİ Parti, Eylül ayında toplanacak İBB Meclisi'nde ayrı bir grup olarak çalışmalarına başlayacak. 11 İYİ Partili meclis üyesi ittifaktan ayrılarak mecliste kendi parti grubu adına çalışmalarını sürdürecek.

İYİ PARTİ'NİN MECLİS KADROSU



Sözcü'de yer alan habere göre; İYİ Parti'nin Grup Başkanvekili Sancaktepe Meclis Üyesi İbrahim Özkan olacak. Kağıthane Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı da İYİ Parti grubunun sözcülüğünü yapacak.

İYİ Parti grubunun Meclis üyeleri şu isimlerden oluşacak:

İbrahim Özkan (Sancaktepe), Suat Sarı (Kağıthane), Yakup Fındık (Ümraniye), Oğuz Sarul (Ataşehir), Ali Kıdık (Küçükçekmece), Tufan Babar (Bayrampaşa), Akın Gürkan (Tuzla), Sinan Gümüş (Avcılar), Uluer Kaya (Maltepe), Vedat Taylan Yıldız (Sarıyer), Bora Kılıç (Çekmeköy)

"CHP İLE MUTABIK KALMIŞTIK"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Millet İttifakı olarak yaptığımız işbirliği sürecinde, Türkiye'deki belediye meclisleri seçimler sonrası kendi gruplarımızı kuracağımız konusunda CHP ile mutabık kalmıştık. İstanbul'da seçimin yenilenmesi sebebi ile kendi grubumuzu kurmayı geciktirdik. Bundan sonraki süreçte doğal olarak İYİ Parti'nin programındaki görüş ve düşüncelerimizi İBB Meclisi'ne taşımamız gerekiyor" dedi.

DENGE-DENETİM MEKANİZMASINA VURGU

"Haziran ve Temmuz oturumlarında İETT bütçesi, İstanbul'un ulaşım ve trafik problemlerine çözüm önerilerimiz ile bunu halkımıza gösterdiğimizi düşünüyoruz" diyen Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti grubu olarak İBB'de geçmiş dönem yapılan yanlış icraatları eleştirecek, bu dönem yapılacak icraatları da eleştiri ve önerilerimiz ile daha rasyonel hale getireceğiz. İYİ Parti, İBB Meclisi'nde şu an bulunduğu konum itibarıyla denge-denetim mekanizmasını en iyi şekilde yerine getirecek partidir. İstanbulumuz için, İstanbullular için açıklık ve şeffaflık ilkeleri daima yol göstericimiz olacak ve sonrasında İyilerin iktidarına kapı aralayacak"

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Meclis çalışmaları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 132 üyeden oluşan Millet İttifakı ve 180 Meclis üyesinden oluşan Cumhur İttifakı tarafından yürütülüyordu. İYİ Parti'nin grubunu kurmasının ardından İBB Meclisi; 180 Cumhur İttifakı, 121 CHP, 11 İYİ Parti'li Meclis üyesinden oluşacak.