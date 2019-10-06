İYİ Parti'den İBB'ye Çince tabela tepkisi: Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay hattı üzerindeki duraklara Çince yazılmış tabelalar asılmıştı. Çince tabelalar birçok çevre tarafından tepki görmüştü.

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabı Twitter'den, İBB'nin Çince tabela koymasına tepki tweeti attı.

"ŞANGAY'DA TÜRKÇE TABELA UYGULAMASI MI VAR?"

Tweette "Çin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin dilini, dinini ve kültürünü yasaklamışken, İBB'nin otobüs duraklarına Çince tabela koymasının amacını anlayamadık. Şangay'da Türkçe tabela uygulaması mı var yoksa İstanbul'a Çinli turistler akın etti de kimsenin haberi mi yok?" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım binlerce kişi tarafından beğeni ve retweet aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İstanbul'da bulunan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı üzerindeki bazı durakların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, Çapa-Şehremini ve Pazartekke gibi tramvay duraklarında Türkçeye ek olarak Çince isimlere de yer verildiği görülmüştü.

TEPKİ YAĞMIŞTI

İstanbul Fatih'te tramvay duraklarına Çince tabela asılmasına tepkiler yağmış, tabelaların, Uygur Türklerine yapılan zulmü hatırlatan görseller ile kapatılmasının yanında, duraklara "Yaşasın Bağımsız Doğu Türkistan" yazısı da asılmıştı.