İyi Parti'den İstifa Eden Gençler AK Parti'ye Geçti

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Van'da İYİ Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Özal Beysüm ve beraberindeki 24 genç, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.Özal Beysüm, Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adar Fidan ve Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mir Ahmet Hakan, AK Parti seçim ofisini ziyaret etti.İYİ Parti'den istifa ederek burada AK Parti'ye geçen Beysüm ve beraberindekilere, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva rozetlerini taktı.Beysüm, yaptığı açıklamada, İYİ Parti üyesi 24 gençle beraber seçime bir gün kala partilerinden istifa etme kararı aldıklarını söyledi.Milli değerlere sahip çıkmak için fedakar bir düşünceyle hareket ettiklerini belirten Beysüm, şunları aktardı:"İYİ Parti'nin sergilediği duruşun ülke ve devlet menfaatlerinden uzaklaştığı ve bizlere hizmet etmediğini gençler olarak gördük. Gençlerimizle beraber istifamızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bu bağlamda kendimize en yakın parti olarak AK Parti'yi görüp bu oluşumun içerisine girmeye karar verdik. Bu kararımızın arkasında sonuna kadar durup Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin milli ve beka menfaatlerini gözeterek ilerleyeceğimize söz veriyoruz."Takva ise gençlerle bir arada olmanın enerjisi ve gururunu yaşadıklarını belirtti.Gençlerin seçim sürecine heyecan kattığını vurgulayan Takva, şöyle konuştu:"Türkiye'nin en genç nüfusa sahip şehirlerinden Van'da gençlerin bu dokunuşu, duyarlılığı, bizim de gençler üzerinden yapmaya çalıştığımız yerel yönetim modelleriyle örtüştüğüne işaret ediyor. Dolayısıyla bu genç arkadaşlarımızın burada olması ne kadar doğru bir stratejiyle genç şehrimizi geleceğe taşımak konusundaki duyarlılığımızın da bir işareti olarak okunması gerekiyor. Bu şehrin geleceğini kurtaracak olanlar, bu şehrin gençleridir. Bu şehri yerel kalkınma modelleriyle dünyada farklı kılacak olanlar da bu şehrin gençleridir."Konuşmaların ardından Beysüm ve beraberindekiler, AK Partili gençlerle halay çekti.