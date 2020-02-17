İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok: İmamoğlu'nun seçimden sonra ilk işi HDP'li belediyeleri ziyaret etmek oldu

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaptığı yazılı açıklamada partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Ok'un istifa kararını duyurduğu açıklamalarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Ok, İmamoğlu'nun HDP'li belediyeleri ve merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmesine değinerek İYİ Parti-CHP ortaklığını eleştirdi.

"İMAMOĞLU PKK'LI AHMET KAYA'NIN MEZARINI ZİYARET ETTİ"

İstifasını duyuran Ok, İYİ Parti-CHP ortaklığını, "Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim işbirliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. Partimiz Yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra "Parti Yönetimin görüşünü sordum." En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceğini anlaşılmış oldu" ifadeleriyle eleştirdi.