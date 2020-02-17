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İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal'dan Meral Akşener'e sert eleştiri: Tam bir hayal kırıklığı

İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi. Akşener'in hakkındaki "parti teşkilatlarıyla ters düştüğü" açıklamasını kabul etmeyen Çokal "Söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur" dedi.

17.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:28İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal'dan Meral Akşener'e sert eleştiri: Tam bir hayal kırıklığı

İYİ Parti'den istifasını duyuran Balıkesir İsmail Ok'un parti yönetimini eleştiren sert açıklamalarının ardından geçtiğimiz günlerde partideki tüm görevlerinden istifa eden Tuba Vural Çokal da Genel Başkan Meral Akşener'i hedef aldı. "Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve Ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur" diyen Çokal, Meral Akşener yönetiminin tam bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİ ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALARLA İHYA OLAMAZ"

Çokal, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in kendisi hakkında "parti teşkilatlarıyla ters düştüğü" yönünde açıklamada bulunduğunu belirterek, gerçekte ise kendisinin teşkilatı ve yol arkadaşlarını il başkanına karşı savunduğunu vurguladı.

Yol arkadaşlarının kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından itibaren canla, cesurca çalışan kişiler olduğunu ifade eden Çokal, "Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberi, onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları, görev değişikliklerini dayatarak hiyerarşik nezaketi yok sayan, şeffaflık ilkesini ihlal eden bir siyasi partide, parti bilinci ve aidiyetinin bir anlamı olmadığı gibi, Türk milliyetçiliği fikri de bu tarz antidemokratik uygulamalarla ihya olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLMUŞTUR"

Çokal, bazı ilçe başkanlarının haksız bir şekilde görevden alındıklarını öne sürdü.

Zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak İYİ Parti'den ve tüm görevlerinden istifa etmenin daha doğru bir karar olduğuna inandığının altını çizen Çokal, "Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve Ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

Gerektiğinde vicdanının sesini dinleyerek en acı kararları alması gerektiğini Akşener'den öğrendiğini kaydeden Çokal, Akşener'e ve eski yol arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.

İYİ PARTİ'DE İSTİFA DEPREMİ SÜRÜYOR

Öte yandan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaptığı yazılı açıklamada partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Ok'un istifa kararını duyurduğu açıklamalarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Ok, İmamoğlu'nun HDP'li belediyeleri ve merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmesine değinerek İYİ Parti-CHP ortaklığını eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın partiden istifa ettiğini açıklamasının ardından Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da partisinden istifa etmişti.

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Kaynak: AA

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