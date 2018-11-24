İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Seçimlerde CHP ile İttifak Kurulacağını Açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, yerel seçimlerde İYİ Parti ve CHP arasında ittifak konusuyla ilgili, "Buna ittifak demeyelim. İleri ki günlerde açıklanacak, hangi şehirler olduğu. Yerel seçimlerde iş birliği genelde sandıkta seçmen tarafından yapılır. " dedi.

"İYİ PARTİ, TÜRK SİYASİ TARİHİNDE CİDDİ ÖRNEK OLARAK YERİNİ ALDI"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Malatya'da il teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Seymen, 1 yılını dolduran bir parti olarak son yapılan seçimlerde iyi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "İYİ Parti, Türk siyasi tarihinde ciddi bir örnek olarak yerini aldı. Mecliste 40 milletvekiliyle temsil edilen ve grubu olan Türkiye genelinde teşkilatlanmış bir parti olarak, siyasi tarihte yerimiz almış bulunuyoruz" dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE TEŞKİLATLARIMIZLA BULUŞUYORUZ"

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde tüm il ve ilçeleri dolaştıklarını belirten Seymen, "Yerel seçim kapsamında Türkiye genelinde teşkilatlarımızla buluşuyoruz. İstişare ediyoruz, onlardan aldığımız bilgilerle liyakatli, tüm toplumu kucaklayacak, toplumun sorunlarına çare üretecek soysal belediyecilik yapacak başkan adaylarımız ve belediye meclis üyelerimizi tespit edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BUNA İTTİFAK DEMEYELİM, İTTİFAK YANLIŞ OLUR"

CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılacağı yönündeki konuların da değerlendirildiğini belirten Seymen, "İki parti arasında buna ittifak demeyelim, ittifak yanlış olur. İlleri ki günlerde açıklanacak, hangi şehirler olduğu. Yerel seçimlerde iş birliği genelde sandıkta seçmen tarafından yapılır, biz o kadar doğru ve temiz adaylarla ortaya çıkacağız ki" ifadelerini kulandı.