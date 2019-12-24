İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a destek

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Mansur Yavaş'ın Ankaralılara verdiği söz, haksız kazancın ve rantın önünü kesme sözüdür. Yavaş, bu sözünü tutacak, biz de haram ve rant ile mücadelesinde Yavaş'a destek olacağız." dedi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, haksız imar emsal artışları ile sebep olunan haksız kazanç sürecinin ekonomiye ve millete en büyük kötülük olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında Ankara'da usulsüz imar-emsal artışlarıyla FETÖ'ye sağlanan imkanlarla oluşturulan servetlerin ve tapu devirlerinin araştırılmasını istediklerini ifade eden Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Tapu devirleri, mal devirleri üzerinde sağlıklı bir araştırma yapılabilirse ve Ankara'da yaşanan rant-kayırma düzeninin devlet ve belediye imkanları ile oluşturulma geçmişi bütün detaylarıyla ortaya çıkartılabilirse bugün konuşulan mevzuların buz dağının görünen yüzü olduğu görülecektir.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın Ankaralılara verdiği söz, haksız kazancın ve rantın önünü kesme sözüdür. Yavaş, bu sözünü tutacak, biz de haram ve rant ile mücadelesinde Yavaş'a destek olacağız."

İYİ Partinin bütün dikkatini haksız kazanç ve rantiyeciler ile mücadeleye ve bunun sebep olduğu toplumsal, ekonomik tahribata odakladığını belirten Ağıralioğlu, Türkiye'nin, kişilerin kayrılmadığı, hukukun ve kuralların herkese eşit uygulandığı bir kurallar ülkesi olması gerektiğini vurguladı.

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, eski CHP Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi ve Yavaş hakkında ortaya attığı iddialarla ilgili düzenlediği basın toplantısını hatırlatarak, "Performansı nasıl değerlendirdiniz?" sorusuna Ağıralioğlu, "Biz, Sinan Aygün'ün performansıyla ilgili değiliz, varsa hukuka vereceği hesap onunla ilgiliyiz. Performansı falan bizim değerlendirme alanımızın dışında." yanıtını verdi.

Kanal İstanbul ile ilgili bir soru üzerine de Ağıralioğlu, "Toplumu, 82 milyonu ikna ederseniz, 'Bu proje olmazsa olmaz bir projedir. Türk ekonomisini ayağa kaldıracak bir projedir.' diye. Buna 82 milyonu kani ettiniz mi ondan sonra süreci yandaşlarınızı zengin etme hevesiyle buluşturmaz bütün milleti projeye ortak edersiniz. Bütün milletin ortak olacağı bir finans mekanizması oluşturur, millet hissedar olur." dedi.

Bu meseleyle ilgili ciddi tahkikat istediklerine dikkati çeken Ağıralioğlu, "Yani ne CHP'nin 'yapturmazuk' isyanını ne AK Parti'nin 'Yapacam göreceksiniz' inadını. İkisinin arasında makul bir yerde duruyor ve diyoruz ki, hükümet bunun öncelik sonralık sıralamasını, fayda zarar analizini, fizibilite raporlarını yapıp, kuru inattan vazgeçsin . Muhalefetle inatlaşarak bu işler olmaz. Muhalefetin de 'istemezuk' edasıyla yaklaşmasına gerek yok. Bu işin çerçevesinin dört başı mamur konuşulmasına yetecek aklımız da var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA