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İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve yol güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı, İstanbul'un en çok tartışılan toplu taşıma aracı olan metrobüs ile ilgili 'radikal' bir öneride bulundu. Sarı, metrobüs hattının hafta sonu belli saatler arasında ulaşıma kapatılarak bisiklet yolu olarak kullanılmasını önerdi.

30.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:45

İETT'nin 2020 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği İBB Meclisi Kasım ayı oturumlarında İYİ Parti Grup Sözcüsü ve yol güvenliği uzmanı Dr.Suat Sarı bütçeyi değerlendirdiği bir konuşma yaptı. Konuşmasında metrobüs hattına alınacak yeni araçlar ile ilgili açıklamalar yapan Sarı, dikkat çeken bir öneride de bulundu.

Sarı, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasındaki 42 kilometrelik metrobüs hattının toplu taşıma yaptığı güzergahın başka amaçla da kullanılabileceğini belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Sarı, metrobüs koridorunun pazar günleri 07.00-13.00 saatleri arasında belirli güzergahlarda kapatılarak çocukların bisiklet kullanma, aileleri ile yürüme ve yapma alanı olarak kullanılmasını önerdi. Güney Amerika'da bu uygulamanın örneklerinin bulunduğuna dikkat çeken Sarı, İstanbul'da da başarılı şekilde uygulanabileceğini söyledi.

TEST ÖNERİSİ

Sarı, İETT'nin yeni alacağı 50 metrobüs aracı için de 20 yıldır bu işi yapan başta Güney Amerika ülkeleri olmak üzere başka otobüs üreticisi firmalarının araçlarının test edilmesini önerdi.

"METRO HATTI ŞART"

Sarı, 50 otobüs alımının 3-4 yıl için sorunu çözeceğini belirterek "3 yıl sonra yine aynı kaosu yaşamamak için metrobüs güzergahına metro hattı yapılması şart" dedi.

İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti, Ekonomi, Güncel


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